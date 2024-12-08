Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' Çocuk Oyunu Büyüledi

Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' Sahnelendi

Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından sahnelenen 'Sihirli Dünya' adlı çocuk oyunu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, etkinlik Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer aldı.

Vali Ekici'nin Açıklamaları

Oyun sonrası sahneye çıkan Vali Birol Ekici, festivalin Şırnak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Ekici, etkinliğe 1200 kişinin katıldığını ve halkın ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Ekici, şu noktaları vurguladı: "Halkımızın bu yoğun ilgisi, 40 yıldır kardeşliğimize kastetmek isteyenlerin başarılı olamadığını gösteriyor. Umudu, sevgiyi, kardeşliği ve birlikteliği içeren türküleri daha yüksek sesle söyleyeceğiz." Ayrıca, halkın taleplerini gelecekte daha fazla karşılayacaklarını belirtti.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan Gülçin Ekici, çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Mehmet Nurullah Yalıç, enstrüman tanıtımı konusunda da olumlu görüş bildirdi. Buğlem Öztoprak ise, oyuncuların performansının muazzam olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir." dedi.

Oyun, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ve ADOB Müdürü Mithat Karakelle gibi önemli isimler tarafından da izlendi.

Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahneye konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Şırnak'ta dün başlatılan Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda, opera ve orkestra hakkında bilgiler verildi, kullanılan enstrümanların tanıtımı yapıldı.

Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahneye konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Şırnak'ta dün başlatılan Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda, opera ve orkestra hakkında bilgiler verildi, kullanılan enstrümanların tanıtımı yapıldı.