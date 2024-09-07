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Şırnak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şırnak'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:08
Şırnak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Şırnak'ın İdil ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Çatışmanın Sebebi

Dün gece, Nusaybin kara yolunda karşılaşan akraba iki aile arasında yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bu çatışma esnasında ağır yaralanan M.O. (33), İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci Saldırı

M.O.'nun yakınları, olayı öğrenince Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyünde bulunan akrabalarının evine silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda N.O. (38) ve T.O. (35) yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltılar

Olayla ilgili olarak M.O., H.O. ve T.O. isimli üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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