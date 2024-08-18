Şırnak'ta Sınır İhlali Yapan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta Terörist Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde, Irak sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sınır İhlali Tespiti

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımlarında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AKINCI TİHA tarafından, 2 hava aracının sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtildi. Sınır ihlalinin tespiti sonrası, teröristlere karşı SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş açıldı.

Operasyon Detayları

Bölgedeki operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Shirnak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, ATAK helikopterleri destekli bir hava hücum harekâtı düzenlendi. Operasyona 5 Tim, 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve bir METİ Timi katıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Teröristlerle gerçekleşen sıcak temas sonrası 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucu, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, bir motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Teşekkür ve Destek Mesajı

Yerlikaya, operasyonu yürüten Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Kahraman Jandarma için teşekkür ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.