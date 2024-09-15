Şırnak'ta Taksi ve Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:08
Şırnak'ta Taksi ve Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası

Şırnak'ta trajik bir trafik kazası meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olayda, Nurullah G. yönetimindeki 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araç, Mehmet S. idaresindeki 73 T 0129 plakalı taksi ile çarpıştı. Söz konusu kazada her iki aracın sürücüleri ve yolcuları yaralandı.

Olayın İhbarı ve Müdahale

Kazanın ardından hemen ihbarda bulunularak olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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