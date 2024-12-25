Şırnak’ta Üniversite Öğrencilerinden Gazze'ye Destek: Protestolar Sürüyor

Şırnak Üniversitesi'nden Gazze’ye Destek Protestosu

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öğrencilerden Çarpıcı Açıklamalar

Öğrenciler adına konuşan Ahmet Tan, İsrail'in bir yılı aşkın süredir okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Masum sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Tan, şunları söyledi:

"Dünyanın gözü önünde binlerce masum bebeğin, çocuğun, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğini görmekteyiz. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur."

Tan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir. Sessiz kalmak, zulme ortak olmakla eşdeğerdir. Bu nedenle tüm devletleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır ve özgürlük Kudüs'ün hakkıdır.”

Protestoya, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti. Öğrenciler adına açıklama yapan Ahmet Tan (sol 3), açıklama yaptı.