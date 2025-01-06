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Şırnak'ta Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile 4.600 Arı Kovanı Dağıtıldı

Şırnak'ta 461 üreticiye yüzde 70 hibe ile 4.600 arı kovanı dağıtımı yapıldı. Vali Ekici, bal üretimini artırma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:13
Şırnak'ta Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile 4.600 Arı Kovanı Dağıtıldı

Şırnak'ta 4.600 Arı Kovanı Dağıtımı Gerçekleşti

Şırnak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Şırnak Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında %70 hibe ile 4.600 arı kovanı ve ekipmanları dağıtıldı. Tören, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.

Vali Ekici'den Destek Vurgusu

Törende bir konuşma yapan Vali Birol Ekici, Şırnak'ın bal üretiminde potansiyelini artırmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Ekici, "Dünyada, Çin'den sonra en çok bal üreten ülkeyiz ve bal üretimine en uygun ülkelerden biriyiz. Onun için ne destek isterseniz vereceğiz. Yeter ki üretin, gayret gösterin, destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Produkmenlik ve Ekonomik Katkı

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, toplamda 4,5 milyon lira bütçe ile 461 arıcıya dağıtılan kovanlar sayesinde ilde yaklaşık 100 ton ek bal üretimi sağlanacağını ifade etti. Sezgin, "Bölgede arıcılığın daha da gelişmesini hedefliyoruz; yeni yılın üreticiler için bereketli olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Törene Katılım Yüksekti

Törene; AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı. Ardından, arı kovanları ve ekipmanları dağıtımı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı. Şırnak Valisi...

Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici (ortada), programda konuşma yaptı.

Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı. Şırnak Valisi...

Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici (ortada), programda konuşma yaptı.

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