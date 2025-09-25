Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Şırnak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Toptepe köyünde düzenlenen operasyonda buzdolabı ve çekmecelere gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:05
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Toptepe köyünde bir şüphelinin evinde narkotik köpekle arama yapıldı.

Aramada, buzdolabında plastik bidonda ve çekmecelere gizlenmiş toplam 20 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet...

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Toptepe köyünde bir şüphelinin evinde narkotik köpekle arama yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim