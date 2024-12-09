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Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti: İki Kınalı Keklik Bulundu

Cizre'de minibüste bulunan iki kınalı keklik nedeniyle iki kişiye toplam 55 bin 739 lira idari ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:28
Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti: İki Kınalı Keklik Bulundu

Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti Ceza ile Sonuçlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yasa dışı yaban hayvanı ticareti nedeniyle iki kişiye idari ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurumcu Karakol Komutanlığı'nın yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yaptıkları arama sırasında kafes içinde tutulan iki kınalı keklik ele geçirdi.

Bulunan keklikler, hemen DKMP Şırnak Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne gönderildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, minibüste bulunan L.Ö. ve M.K.'ye, yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları gerekçesiyle toplam 55 bin 739 lira idari ceza kesildi. Bu olay, yaban hayatı koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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