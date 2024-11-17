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Şırnak'ta Yaralı Akbaba Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya başarıyla salındı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:26
Şırnak'ta Yaralı Akbaba Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Şırnak'ta Yaralı Akbaba Sağlığına Kavuştu

Şırnak'ta, yaklaşık 20 gün önce kırsal alanda yaralı halde bulunan akbaba, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Bu anlamlı olay, bölgedeki doğa koruma çalışmaları açısından önemli bir başarıya işaret ediyor.

Akbabayı Kurtaran Vatandaşlar

Yaralı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veterinerler tarafından titizlikle tedavi edilen akbaba, Kaymakam Çeşme Köyü kırsalında doğal yaşam alanına geri döndü.

Doğa Koruma Müdürü'nden Çağrı

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, akbabanın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, “Yaralı ya da zor durumdaki yaban hayvanlarının bulunması durumunda vatandaşlarımızın, bu hayvanları merkezlerimize ulaştırmalarını rica ediyoruz” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta yaralı halde bulunan akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

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