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Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçıl Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu, tedavi için Yaban Hayvanları Tedavi Merkezine götürüldü.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:04
Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçıl Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ta Gece Balıkçıl Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan gece balıkçıl kuşu, hemen tedavi altına alındı.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

İlçe kırsalında yaralı ve zayıf haldeki kuşu bulan vatandaş, Güçlükonak Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü’ne durum hakkında bilgi verdi. Bu bildirim üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kuşu alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Yapılan ilk kontrollerin ardından tedavi sürecine alınan gece balıkçıl kuşu, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Kuşların Korunması Önemli

Yaralı kuşlar, doğal yaşamları için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tür olaylar, doğa severlerin ve ilgili kuruluşların iş birliği ile kurtarılabilmektedir.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

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