Şırnak'ta Yaralı İki Puhu için Tedavi Süreci Başladı

Şırnak'ta İki Puhu Yaralı Halde Bulundu

Şırnak'ta arazide yaralı olarak bulunan iki puhu, tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu duyurdu.

Yaralı Puhuların Kurtarılması

Silopi ilçe kırsalı ile kent merkezinde yaralı ve bitkin halde bulunan puhu kuşlarına, duyarlı vatandaşlar tarafından yardım edildi. Vatandaşlar, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşları teslim alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürdü. Puhular, burada tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşarak doğaya salınacak.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimince tedavi altına alındı.