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Şırnak'ta Yaralı Kuşların Rehabilitasyonu Başarıyla Tamamlandı

Yaralı 32 kuştan 21'i doğaya geri döndü. Şırnak'ta doğal yaşam koruma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:26
Şırnak'ta Yaralı Kuşların Rehabilitasyonu Başarıyla Tamamlandı

Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Doğaya Salındı

Şırnak’ta son iki ay içerisinde kent merkezi ve kırsalda yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan, tedavi süreçleri tamamlanan 21’i doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Doğa Koruma ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşları tedavi etmek üzere Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine yönlendirdi. 32 kuş arasında kerkenez, kumru, gökdoğan sıvacı kuşu, atmaca ve kaya kartalı gibi türler yer aldı.

Toplam 21 Kuş Doğaya Salındı

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, 21 kuş belirli tarihlerde doğal ortamlarına salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, rehabilitasyon süreçlerinin olumlu sonuçlandığını ve kuşların doğaya geri döndüğünü bildirdi.

Vatandaşların Duyarlılığı Vurgulandı

Kalay, doğada yaralı veya bitkin halde kuş bulan vatandaşlardan, bu tür durumlarla ilgili olarak yetkililere bilgi verilmesini istedi. Bu sayede yaralı hayvanların hızlıca tedavi edilmesi mümkün olabilecektir.

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