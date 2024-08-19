Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Edildi

Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuşun Tedavi Süreci

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan bir peçeli baykuş, bölgedeki hayvan severlerin dikkati sayesinde tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki baykuşu gören bir vatandaş, durumu Silopi Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölgeye acil olarak gelen ekipler, yaralı baykuşu alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirdi. Burada gerekli muayeneleri ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Gelecek Planları

Tedavi süreci tamamlandıktan sonra peçeli baykuşun doğaya salınması planlanıyor. Bu tür durumların fark edilmesi ve ilgili mercilere bildirilmesi, yaralı hayvanların kurtarılması açısından büyük önem taşıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.