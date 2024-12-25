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Şırnak'ta 'Yarının Parlayan Yıldızları Projesi' Kapanış Töreni Gerçekleşti

Şırnak'ta 'Yarının Parlayan Yıldızları Projesi' kapanış töreninde, gençlerin potansiyelini artıracak önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:55
Şırnak'ta 'Yarının Parlayan Yıldızları Projesi' Kapanış Töreni Gerçekleşti

Şırnak'ta Proje Kapanış Töreni Düzenlendi

Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"'nin kapanış töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Vali Ekici: "Başarı Bekliyoruz"

Etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, polisin kamu düzeninin ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, öğrencilerden 2025'teki Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda başarı beklediklerini ifade etti. Ekici, "Tam puan bekliyorum. Üniversite sınavında da Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz," dedi.

Belediye Başkanı Yarka'dan Destek Vurgusu

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemine değinerek, bu projelerin gençlerin potansiyellerini geliştirmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Yarka, "Bu proje ile gençlerimizin sadece eğitsel alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi sağlanmıştır," ifadelerini kullandı.

Başkomiser Yılmaz: 25 Bin Kişiye Ulaşıldı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Aslıhan Yılmaz, proje kapsamında çeşitli etkinliklerle gençlerle bir araya geldiklerini belirtti. Yılmaz, "Bir yıl içerisinde düzenlenen tüm etkinliklerle 7 bin 593 çocuk ve gençle birebir temas kurulmuş olup, katılımcı hedef grubun eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde 25 bin kişiye ulaşılmıştır," bilgisini paylaştı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal...

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal...

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı.

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