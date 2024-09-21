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Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Kişi Yaralandı

Şırnak'ta bir grup, sağanakta sığındıkları ağacın yanına yıldırım düştü, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:56
Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Kişi Yaralandı

Yıldırım Düşmesi Sonucu Yaralanmalar

Şırnak'ta meydana gelen olayda, sağanak yağmur nedeniyle korunmak amacıyla sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etti. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Merkez ilçeye bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek aileleri, bahçelerinde üzüm hasadı yaparken aniden başlayan sağanağın etkisiyle bir ağacın altına sığındı. Bu sırada, ağaca yıldırım düşmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet ile Lale, Leyla, Azize Erdoğan ve Emin, Selahattin Beldek yaralandı.

Acil Müdahale

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale ve Leyla Erdoğan ile Ramazan Acet'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Uyarı: Yıldırım ve sağanak durumlarında açık alanlardan uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8...

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8...

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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