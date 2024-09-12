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Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta yapımı devam eden hastane inşaatında çıkan yangın hızla söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:58
Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Hastane İnşaatında Yangın Olayı

Şırnak ilinde, yapımı sürmekte olan 500 yatak kapasiteli bölge hastanesi inşaatının 3'üncü katında beklenmedik bir yangın başladı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İkizce köyü yakınlarında meydana gelen yangın için kısa sürede olay yerine 8 itfaiye aracı, arazöz ve 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla başarıyla kontrol altına alındı.

Vali Atay Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Yangın sonrası olay yerine giden Şırnak Valisi Cevdet Atay, yanında Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti.

Yangın Nedeni Araştırılıyor

Vali Atay, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Gelişmeler takip ediliyor.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü.

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