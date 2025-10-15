Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni: Mustafa Şentop İlk Dersi Verdi

Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni

Tören, üniversite kampüsündeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Birol Ekici'nin mesajı

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, şehre değer katan üniversitenin bu eğitim öğretim yılının da akademisyenler ve öğrenciler için başarılı olmasını diledi.

Ekici, 17 yıl önce kurulan ve gelişen bir üniversiteye sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversite içerisinde bin kişilik bir yurt yapmak için son safhaya gelmiş bulunmaktayız. Bunun için de hep birlikte gayret gösteriyoruz. Dünya ile rekabet edecek gençler yetiştirmek istiyoruz. 3 bin 200 gencimiz bu dağlarda günde 80 bin varil petrol üretiyor. Daha iyi petrol üretilebilmesi için bu yıl petrol bölümü de açıldı. Hep birlikte çalışarak hem Şırnak'ı hem ülkemizi hem de milletimizi daha iyiye hep birlikte götüreceğiz."

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın değerlendirmesi

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her Şehre Üniversite Projesi" çerçevesinde 2007 yılında kurulduğunu, kuruluşundan bu yana bölgeye ve ülkeye değerli katkılar sunduğunu ifade etti.

Alkış, şunları aktardı:

"Üniversite olarak şimdiye kadar 21 uluslararası sempozyum, 35 çalıştay ve 200'ü aşkın konferans ile şehrin tarih, kültür, sanat, din, sosyoloji, sanayi, tarım, ekonomi ve birçok alanda envanterini ortaya çıkardık. Üniversitemiz, kent merkezi ve ilçelerinin gelişmesi için çok değerli projelere imza atmış ve gelecekte de birçok sorunun giderilmesinde öncülük, rehberlik yapabilecek kudrettedir."

Konuşmalar ve Mustafa Şentop'un dersi

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı.

Törende daha sonra eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Gençlerin önündeki sınavlar ve fırsatlar" konulu ilk dersi verdi. Şentop şöyle konuştu:

"Filistin'e 2 yıl önce ilk saldırı başladığında birkaç gün içerisinde Avrupalı siyasetçilerin hemen hemen hepsinin katil Netanyahu ile fotoğraf çekme kuyruğuna girerek destek mesajı verdiğini"

"Son 6 aylık bir süreçte bu ülkelerin fotoğraf çeken liderlerinin önemli bir kısmı Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını açıkladılar. Bu değişimin sebebi nedir? Dünya kamuoyunda insanlık vicdanının harekete geçmesidir. 7 Ekim'den bu yana dünyanın birçok ülkesinde, mesela İtalya'da büyük bir halk hareketleri meydana geldi. Bunlar herkesin gözü önünde yaşanan katliam ve soykırımı telin eden, buna karşı çıkan insanların, farklı dinden, ırktan insanların tavırları tutumlarıydı. Bunlar kendi hükümetlerinin görüşlerini, politikalarını değiştirecek mahiyette sonuç verdi dünyada. İşte onların birimiyle birlikte nihayetinde bir ateşkes süreci başladı. Ama görüyoruz ki dünyada uluslararası düzenin, uluslararası hukukun, ekonominin, ticaretin yeniden inşa edilmesi gerektiğine dair bir kanaat bir talep yükseliyor."

Ödüller ve katılımcılar

Konuşmaların ardından üniversitede görev yapan 17 akademik personele ödül verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

