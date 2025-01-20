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Şırnak Valisi Birol Ekici, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:00
Şırnak Valisi Birol Ekici, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatını ve haberciliği desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Oylamada, farklı kategorilerde yarışan birbirinden etkileyici fotoğraflar, katılımcılar tarafından oylanıyor. Vali Ekici’nin oylamaya katılması, Şırnak’ın ve Anadolu’nun fotoğraf kültürüne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Yılın Kareleri” oylaması, sadece başarılı fotoğrafları seçmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumu fotoğraf sanatıyla buluşturmayı hedefliyor. Vali Ekici, bu tür etkinliklerin bölgede sanatı ve kültürü yaygınlaştırmak için önemli olduğuna dikkat çekti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama...

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama...

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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