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Şırnak ve Bingöl’de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Şırnak ve Bingöl’de düzenlenen anma programları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:30
Şırnak ve Bingöl’de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Şırnak ve Bingöl’de Anma Programları Düzenlendi

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi. Şırnak'taki etkinlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Belediye Dengbej Evi'de yapıldı. Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, depreme ilişkin fotoğraf sergisi ziyaret edildi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, devletin depremzedelere yönelik 201 bin konut teslim ettiğini belirtti. Ekici, "Milletimiz, devletimiz bu sınavdan başarıyla çıkmıştır. Depremde herkes elinden gelen bütün gayreti göstermiştir," dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, belediye olarak deprem bölgesine personel ve ekipman desteği verdiklerini aktardı. Programın sonunda, İl Müftüsü Orhan Örnek depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşle, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl’de Anma Etkinlikleri

Bingöl'de ise depremlerde yaşamını yitirenler için Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek mezarlara karanfiller bıraktı.

Vali Usta, Bingöl’ün 1. derece tehlikeli deprem bölgesi olduğunu, bu çerçevede çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Bingöl’de 14 konteyner kent alanının belirlendiğini ve Japonya’dan bir teknik heyeti üretilen projeleri hazırlamak üzere kente davet ettiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla...

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Şırnak Valisi Birol Ekici, programda konuşma yaptı.

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla...

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Şırnak Valisi Birol Ekici, programda konuşma yaptı.

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