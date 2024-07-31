Şırnak ve Mardin'de Gürz-3 Operasyonu: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gürz-3 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ilinin Beytüşşebap ve Mardin ilinin Nusaybin ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen Gürz-3 Operasyonu neticesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gürz-3 Operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı yönetiminde gerçekleştirildi. Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının istihbari çalışmalarıyla desteklenen operasyon, J-SİHA ve ATAK Taarruz Helikopterleri destekli olarak Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları birlikleri tarafından yapıldı.

Etkisiz Hale Getirilen Teröristler

Yapılan operasyonlar sonucunda, Beytüşşebap kırsalında 3 ve Nusaybin kırsalında 1 terörist olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yerlikaya ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.