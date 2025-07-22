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Siros Adası'nda İsrailli Yolculara Engel: Kruvaziyer İniş Yapamadı

Siros Adası'na gelen İsrailli kruvaziyer, eylem nedeniyle yolcu indiremedi. Gemi Güney Kıbrıs'a yöneldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:59
Siros Adası'nda İsrailli Yolculara Engel: Kruvaziyer İniş Yapamadı

Siros Adası'nda İsrailli Kruvaziyer İniş Yapamadı

Yunanistan'ın Siros Adası, Filistin'e destek eylemi düzenleyen bir grup nedeniyle İsrailli yolcularını karşılayamadı. Eğitim sendikaları ve yerel halk, 'CROWN IRIS' isimli kruvaziyerin adaya giriş yapmasına engel oldu.

Eylem ve Tepkiler

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki sendikalar, geminin adaya iniş saatlerinde Filistin halkına destek vermek amacıyla eylem düzenleme çağrısında bulundu. Bu çağrıya cevap veren sendikalı işçiler, öğrenciler ve Siros halkı, Siros Limanı'nda toplandı.

Grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak gemideki İsrailli yolcuların limana inmesini engellemeyi başardı. AA muhabirine göre, eylem sonucunda gemi Siros Adası'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Gemi Yönünü Güney Kıbrıs'a Çevirdi

İsrail basını, 'CROWN IRIS' adlı kruvaziyerin yaklaşık 1600 yolcusuyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine doğru yola çıktığını aktardı. Ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile yaptığı görüşmede geminin durumu hakkında çözüm talep ettiği bildirildi.

Yunanistan'ın Siros Adası'nda, Filistin'e destek vermek isteyen göstericiler, İsrailli yolcuları...

Yunanistan'ın Siros Adası'nda, Filistin'e destek vermek isteyen göstericiler, İsrailli yolcuları taşıyan "Crown Iris" adlı kruvaziyerin limana yanaşmasını engelledi. Eğitim sendikalarının çağrısıyla liman çevresinde toplanan sendika üyeleri, öğrenciler ve yerel halk, Filistin bayrakları ve pankartlarla geminin yolcu indirmesini protesto etti.

Yunanistan'ın Siros Adası'nda, Filistin'e destek vermek isteyen göstericiler, İsrailli yolcuları...

Yunanistan'ın Siros Adası'nda, Filistin'e destek vermek isteyen göstericiler, İsrailli yolcuları taşıyan "Crown Iris" adlı kruvaziyerin limana yanaşmasını engelledi. Eğitim sendikalarının çağrısıyla liman çevresinde toplanan sendika üyeleri, öğrenciler ve yerel halk, Filistin bayrakları ve pankartlarla geminin yolcu indirmesini protesto etti.

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