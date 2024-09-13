Sırp Cumhurbaşkanı Vucic'ten Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde Uyarılar

Sırp Liderinden Diyalog Sürecine Dikkat Çeken Uyarılar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine Diyalog Süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vucic, ülkesi Sırbistan'ın Kosova konusundaki otonom kararlarını ve taleplerini dile getirdi.

Kriz Öncesi Duruma Dönme Talebi

Vucic, başkent Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meseleleriyle ilgili son gelişmelere dikkat çekerek, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin eylemlerinin geri alınması gerektiğini belirtti. Bu nedenle "statüko ante" durumuna dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Diyalog Sürecinin Geleceği ve Yapılacakların Açıklaması

Diyalog sürecinin devamlılığı için taleplerinin karşılanmaması durumunda bir diplomatik kampanya başlatacaklarını söyleyen Vucic, Kosovalı Sırplara sosyal koruma sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Yeni Gerginlikler ve Kosova'nın Son Adımları

Son günlerde Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan'a ait belediye binalarının, postanelerin ve bankaların kapatılması ile yeni gerginlikler ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Kosova Merkez Bankası’nın, ülkede nakit ödemelerde yalnızca avro kullanılması yönündeki düzenlemesi de Sırp dinarının kullanımını sonlandırmıştır.

Kosova-Sırbistan Diyalog Sürecinin Tarihçesi

2011 yılında Avrupa Birliği çatısı altında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve karşılıklı tanınma üzerine ilerlemeyi hedeflemektedir. Sırbistan, Kosova'nın 2008 yılında ilan ettiği bağımsızlığı kabul etmemekte ve durumu kendi toprağı olarak değerlendirmektedir.

Vucic, bu konuları görüşmek üzere önümüzdeki süreçte AB ve ABD temsilcileri ile bir araya gelmeyi umduğunu ve dikkat çeken açıklamalarını sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.