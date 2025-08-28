Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı

Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim Kararı

CIK, Dodik'in görevden alınmasının ardından seçim tarihin açıkladı

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS)'nin Başkanı Milorad Dodik'in görevden alınmasının ardından, RS'nin yeni başkanını belirlemek üzere 23 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

CIK üyeleri, Dodik'in görevden alınmasının Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi tarafından onanmasının ardından bugün toplandı. Yapılan oturum sonucunda, RS'de 23 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı.

Dodik daha önce yaptığı açıklamada, göreviyle ilgili entite genelinde referandum yapacaklarını ifade etmişti.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve yargı süreci

Uzun süredir ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu bağlamda, Dodik önderliğindeki NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı. Yüksek temsilcinin elinde ihtiyaç durumunda yasa çıkarma yetkisi bulunurken, Schmidt NSRS'de alınan bu kararları kabul etmedi ve iptal etti.

Dodik'in 'RS, Bosna Hersek'ten ayrılır' söylemleri ve OHR kararlarına saygı göstermediği iddiası üzerine hakkında iddianame hazırlanarak hapis cezası talep edildi. Aralık 2023'te başlayan dava sürecinde Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verildi; Bosna Hersek Mahkemesi ise 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirdi.

CIK, 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıkladı ve böylece erken seçim kararı resmiyet kazandı.