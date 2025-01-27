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Sırp Lider Vucic, Öğrencilere Diyalog Çağrısı Yaptı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Novi Sad'daki tren kazası sonrası hükümete karşı protesto düzenleyen öğrencilere diyalog önerdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:26
Sırp Lider Vucic, Öğrencilere Diyalog Çağrısı Yaptı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın arından hükümete karşı protesto düzenleyen öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

Vucic, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile birlikte, Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da meydana gelen ölümlü kaza sonrasında devam eden öğrenci gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 90 gün önce yaşanan kazayı hatırlatan Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk." dedi.

Vucic, Sırbistan'daki mevcut durumun kimseye fayda sağlamadığını belirtti ve "Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi. Kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım." dedi.

Öğrencilerin okullarına geri dönmesinin ve ülkenin istikrarı açısından önemli olduğunu vurgulayan Vucic, "Ülkemizdeki herhangi bir kriz ekonomik anlamda bizleri olumsuz etkiliyor. Öğrencileri diyaloğa çağırıyorum. Bu şekilde iyileşeceğimizi düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

Vucic, polisin göstericilerin güvenliğini sağlamak için alanda olduğunu aktarırken, hükümette yeniden yapılanma gerekliliğine de dikkat çekti. Mücadele sürecinde kabinede değişim beklediğini belirtti.

Başbakan Vucevic ise tüm öğrenci temsilcilerini diyalog için çağırarak, Brnabic bu hafta yapılacak meclis oturumunda hükümete güvenoyu için öneride bulunacağını duyurdu.

Sırbistan genelinde, hükümete tepki gösteren binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başkent Belgrad'ın trafik akışının önemli noktalarından biri olan Autokomanda'da sabah saatlerinde başlattıkları yol kapatma eylemine devam ediyor. Öğrenciler, "Elleriniz kanlı" yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşıyarak, 24 saat sürecek eylemini sürdürüyor.

Novi Sad'daki trajedi 1 Kasım 2024'te gerçekleşti ve beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişi ağır yaralandı. Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etti. Soruşturma kapsamında, aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Kazanın ardından eğitime ara veren öğrenciler, ülke genelinde 'Dur Sırbistan' sloganıyla protestolar düzenlemekte ve dersleri boykot etmektedirler.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (fotoğrafta), Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (fotoğrafta), Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'daki ölümlü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrencilerin devam ettirdiği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (fotoğrafta), Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (fotoğrafta), Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'daki ölümlü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrencilerin devam ettirdiği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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