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Sırp Suç Örgütü Elebaşının Ölümüne Dair Davada Şaşırtan Karar

Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin mahkeme, 4 sanığı müebbet hapse mahkum etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:58
Sırp Suç Örgütü Elebaşının Ölümüne Dair Davada Şaşırtan Karar

Mahkeme, Sırp Suç Örgütü Elebaşının Ölümüne İlişkin Kararını Verdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in 8 Eylül 2022'de Şişli'de gerçekleştirilen öldürülmesine dair dava sürecini nihayet sonlandırdı. Duruşmaya, 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı; Radoje Zıvkovic de dahil 4 tutuklu sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme Heyetinin Verdiği Cezalar

Sanıkların son savunmalarının ardından, mahkeme heyeti Radoje Zıvkovic'i, Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic'e karşı “tasarlayarak öldürme” suçundan iki kez müebbet hapse mahkum etti. Bunun yanı sıra, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile resmi belgede sahtecilik suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Zeljko Bojanic ise Risto Mijanovic’e karşı aynı suçtan dolayı müebbet hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Yakup Doğan ve Emircan Sümer, Juvan Vukotic'e karşı “tasarlayarak öldürme” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlarından müebbet hapis ve 2 yıl 1'er ay hapse mahkum edildi.

Yardımcı Sanıklara Verilen Cezalar

Tutuklu sanıklar Furkan Yeşil ve Elanur Tuna ile tutuksuz sanıklar Esat Candan ve Erdi Ertan, “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlarından da 14 yıl 7’şer ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanıklar Ertan ve Candan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuksuz sanık Milan Vujotic, “silahlı suç örgütüne üye olmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Vujotic hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan beraat kararı verildi; çünkü yeterli, kesin delil elde edilemediği vurgulandı.

Örgütler Arası Çatışma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında süregelen bir husumet olduğu belirtildi. İddianameye göre, Juvan Vukotic'in 2 Ekim 2021'de, bir başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptığı aktarıldı. Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan emir alan sanıkların, Vukotic'in yerini tespit etmek üzere planlar yaptığı kaydedildi.

Sanıklar Zıvkovic ve Vujotic'in, Türkiye'deki mafya gruplarını kullanarak Juvan Vukotic'e suikast düzenlemeyi hedefledikleri ifade edildi. İddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtilirken, 14 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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