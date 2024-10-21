Sis Dağı Yaylası'nda Kurtarma Operasyonu: 5 Kişi Güvenli Alanlarda

Sis Dağı Yaylası'nda Kar Mağdurları Kurtarıldı

Trabzon ve Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası'nda, etkili olan kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi Giresun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mağduriyet ve Kurtarma Süreci

Yaklaşık 2,182 metre rakıma sahip olan yaylada, yoğun kar nedeniyle yollar kapanmış ve aylık 2 araçta bulunan 5 kişi mahsur kalmıştı. Bu durum, bölgedeki vatandaşların jandarmaya yardım talebi üzerine fark edildi.

Kurtarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Giresun İl Özel İdaresi'nin arama-kurtarma ekipleri, hemen olay yerine sevk edilerek çalışmalara başladı. Ekiplerin özverili çabaları sonucunda, yaylada mahsur kalan 5 kişi güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

Sağlık Durumları İyi

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay, bölgedeki kar yağışlarının neden olduğu tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sererken, kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi takdir topladı.

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.