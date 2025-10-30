Sisi, Afewerki ile Sudan Krizi ve Kızıldeniz'in Güvenliğini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi.

Görüşmede öne çıkan konular

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sisi, Eritre'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladı.

Sudan krizinin sona erdirilmesi konusunda Sisi ile Afewerki arasında tam bir mutabakat sağlandığı belirtildi. İki lider, ulusal devlet kurumlarının, özellikle ordunun desteklenmesi ve paralel oluşumların dayatma girişimlerinin reddedilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sisi, Sudan krizinin çözülmesi konusunda dörtlü mekanizma (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) üzerinden yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Ayrıca Sisi'nin ifadesiyle 'Mısır, Sudan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini korumak için ortaklarla çalışmaya devam edecek.'

Görüşmede ayrıca Kızıldeniz'in güvenliği ele alındı; Kızıldeniz bölgesinde güven ve istikrarın sağlanması için Mısır-Eritre koordinasyonunun artırılması ve Kızıldeniz'e komşu Arap ve Afrika ülkeleri arasında koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi. 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor. Ordu ve müttefik güçler, şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, Faşir’de sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam etmesini en güçlü şekilde kınadığını belirtti. OHCHR'den edinilen bilgilere göre yalnızca 5-8 Ekim tarihleri arasında HDK tarafından en az 53 sivil öldürüldü ve 60’tan fazlası yaralandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki (solda) ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi.