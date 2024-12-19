Sisi: Batı Şeria ve Gazze'nin Ayrılmasına İzin Vermeyeceğiz

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Önemli Açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birbirinden ayrılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Sisi, bu açıklamaları başkent Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi çerçevesinde "Gazze ve Lübnan" konulu oturumda yaptı.

Filistin Halkının Hakları

Es-Sisi, Filistin halkını topraklarından göçe zorlamayı hedefleyen her türlü planı reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası ve insani tüm sınırları aştığını ifade etti.

Gazze'deki İnsan Kaybı ve Altyapı Sorunları

Gazze'deki ölü sayısının, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu şekilde 45 bini aştığını hatırlatan Sisi, bölgedeki altyapının %70'inden fazlasının tahrip olduğunu belirtti. Filistin halkının topraklarına geri dönüş hakkının zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.

Ateşkes ve Lübnan'a Destek

Sisi, İsrail'in ateşkesi engelleme tutumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Lübnan ile ilgili olarak ise, "Lübnan'da yeniden imarı sağlayacak mali destek için çabaların artırılması gerekir" dedi. Ayrıca, Lübnan ordusunun ülke topraklarında kontrolü elinde bulundurmasının önemine dikkat çekti.

İsrail'in Suriye İhlalleri

Sisi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının açıkça Suriye egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra istikrar ve egemenliğini hedef alan bu saldırıları kınadığını ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başarılı olması için her türlü çabayı destekleyeceklerini dile getirdi.