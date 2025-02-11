DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,3 -0,45%
ALTIN
3.364,26 -0,14%
BITCOIN
3.499.128,04 0,32%

Sisi: Gazze'nin İmarı Filistinliler Yerinden Edilmeden Olmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:47
Sisi: Gazze'nin İmarı Filistinliler Yerinden Edilmeden Olmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla çelişerek, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden yapılması gerektiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verildi. Bu görüşmede, İsrail saldırıları sonucu büyük hasar gören Gazze'nin yeniden imarı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes konuları ele alındı.

Sisi ve Frederiksen, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve bölgeye insani yardımların girişinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi. İki lider, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının aksine, Gazze'nin yeniden imarının bölgede yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmeden yapılması gerekliliğini yineledi.

Ayrıca Sisi, bölgede kalıcı barışın yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğine dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Trump, Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine dair bir planı paylaşmıştı. Bu plana göre, zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağı belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı
2
Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Vurdu, Çocuklar Eğlendi
3
Filistin, UNRWA'nın Batı Şeria'daki Müfredat Değişikliğini Reddetti
4
THY'den Ramazan'a Özel İndirimli Yurt İçi Uçuş Bileti Kampanyası
5
Kamu Başdenetçisi Akarca, 2024 Yılı Raporunu Açıkladı: Adalet ve Güvenlik Konularında Yüksek Başvuru
6
Yemen'de BM Gıda Programı Çalışanının Ölümü: Husilere Tepkiler Büyüyor
7
Fransa, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına Sert Tepki Gösterdi

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!