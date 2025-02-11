Sisi: Gazze'nin İmarı Filistinliler Yerinden Edilmeden Olmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla çelişerek, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden yapılması gerektiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verildi. Bu görüşmede, İsrail saldırıları sonucu büyük hasar gören Gazze'nin yeniden imarı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes konuları ele alındı.

Sisi ve Frederiksen, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve bölgeye insani yardımların girişinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi. İki lider, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının aksine, Gazze'nin yeniden imarının bölgede yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmeden yapılması gerekliliğini yineledi.

Ayrıca Sisi, bölgede kalıcı barışın yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğine dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Trump, Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine dair bir planı paylaşmıştı. Bu plana göre, zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağı belirtilmişti.