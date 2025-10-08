Sisi ile Tebbun Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Sisi ve Tebbun, Gazze'deki gelişmeleri ve Şarm eş-Şeyh'de süren dolaylı ateşkes müzakerelerini telefonda ele aldı; Kahire'de ortak komite hazırlıkları görüşüldü.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:19
İki lider, bölgesel istikrar ve ortak hazırlıkları değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun telefonda bir görüşme gerçekleştirerek Gazze Şeridindeki gelişmeleri ve ateşkes sağlanmasına yönelik süren müzakereleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı görüşmeler devam ederken gerçekleşti.

Açıklamada liderlerin, Gazze'deki gelişmeleri ve ateşkes müzakerelerini değerlendirdikleri; iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel meselelerin de ele alındığı belirtildi. Ayrıca gelecek ay başkent Kahire'de iki ülkenin başbakanları başkanlığında düzenlenmesi planlanan Yüksek Ortak Komitesi toplantısı öncesi hazırlıkların görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmenin, Mısır ile Cezayir arasında yüksek düzeydeki görüş birliğini yansıttığı; özellikle "Orta Doğu’da istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" yönündeki ortak vurgunun öne çıktığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Sisi, Cezayirli mevkidaşına ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasıyla ilgili çabaları hakkında bilgi verdi. Tebbun ise Mısır’ın saldırıları durdurma, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma çabalarını ve Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı takındığı tavrı takdir etti.

Tebbun, Filistin halkının sıkıntılarına son verilmesi için harcanan çabalara ülkesinin destek verdiğini belirtti.

Not olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakerelerin devam ettiği vurgulandı.

