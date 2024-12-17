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Sisi ve Al Halife'den Suriye ve Lübnan Üzerine Önemli Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Bahreyn Kralı Al Halife, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü ve bölge istikrarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 04:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 04:14
Sisi ve Al Halife'den Suriye ve Lübnan Üzerine Önemli Görüşme

Mısır ve Bahreyn Liderlerinden Önemli Telefon Görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suriye ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, liderler iki ülkenin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetlerini paylaştı.

Gazze İçin Derhal Ateşkes Çağrısı

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar da masaya yatırıldı. Ateşkes ve esir takası gerekliliği üzerinde duran liderler, bölgeye koşulsuz insani yardım sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu, bu anlaşmayı 228 kez ihlal etti. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralanmış durumda.

Suriye’de Çatışmalar Şiddetleniyor

Suriye'de ise 27 Kasım'da başlayan çatışmaların artmasının ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimi çökmüş ve Beşşar Esed başkent Şam'dan kaçmak zorunda kalmıştır.

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