Sisi ve Bin Selman Gazze'nin Yeniden İşgalini ve Zorla Göçü Reddetti

Sisi ve Bin Selman NEOM'da buluştu; Gazze'nin yeniden işgalini ve Filistinlilerin zorla göçünü reddettiklerini, insani yardımların engelsiz girişini ve esirlerin serbest bırakılmasını vurguladılar.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:14
Sisi ve Bin Selman Gazze'nin Yeniden İşgalini ve Zorla Göçü Reddetti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulfettah es-Sisi ile Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Neom kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ana vurguları

İki lider, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engelsiz girişinin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Filistinlilerin topraklarından zorla göçe zorlanması ile Gazze'de İsrail işgalinin yeniden tesis edilme girişimlerinin her birinin reddedilmesi gerektiği üzerinde mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Batı Şeria'da İsrail'in Filistinliler aleyhindeki uygulamalarının durdurulması gerektiği belirtildi.

Bölgesel koordinasyon ve güvenlik

Orta Doğu'da yaşanan hızlı gelişmelerin gölgesinde, iki ülkenin koordinasyon ve ortak istişareyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Taraflar, bölge ülkelerinin istikrarını desteklemenin, toprak bütünlüğünü ve ulusal kurumların bütünlüğünü korumanın önemine dikkat çekti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Mısır'la olan güçlü kardeşlik ilişkilerinden gurur duyduğunu ifade ederek Riyad'ın çeşitli alanlarda işbirliği çerçevesini güçlendirme ve bunu daha geniş, sürdürülebilir ufuklara taşıma arzusunu dile getirdi. Bin Selman ayrıca Mısır'ın tarihi ağırlığı ve stratejik konumu temelinde bölgesel güvenlik, istikrar ve kalkınmadaki rolünü övdü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise ülkesinin Suudi Arabistan'a ve iki ülkeyi birleştiren yakın tarihi bağlara karşı derin dostluk duyduğunu belirtti. Sisi, ikili ilişkilerde gerçekleştirilen niteliksel sıçramanın üzerine daha fazlasını ekleyerek devam etme niyetini vurguladı.

Ekonomik işbirliği ve ortak projeler

Görüşmede ortak yatırımların artırılmasının ve Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasının hızlandırılmasının önemi vurgulandı. Taraflar ayrıca endüstriyel entegrasyon, teknoloji endüstrilerinin yerelleştirilmesi, ulaştırma, yeni ve yenilenebilir enerji ve kentsel gelişim alanlarında daha fazla ortaklık başlatılmasında mutabık kaldı.

