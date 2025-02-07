Sisi ve Guterres'ten Filistinli Yerinden Edilmesine Sert Tepki

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmesini reddettiklerini ve iki devletli çözümün zorunlu olduğunu vurguladıkları bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşme sırasında, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama, esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırma çabaları ele alındı.

Ayrıca, Lübnan'daki durum ile ilgili gelişmelere de değinildi. Ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesi için İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı kılınmasının önemine işaret edildi. Gazze Şeridi'nde normal yaşamın yeniden sağlanması amacıyla yeniden inşa operasyonlarının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Sisi ve Guterres, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tahliyesini ve yerlerinden edilme girişimlerini reddettiklerini vurguladı. Filistinlilerin kendi topraklarında kalmaları ve uluslararası toplumun bu konuda ortak çaba göstermesi gerektiği ifade edildi.

İki devletli çözüme ulaşmanın yolunun, 4 Haziran 1967 çizgisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurmak olduğunu belirten Sisi ve Guterres, mevcut aşamada uluslararası toplumun yaklaşımı ve eylem odağının bu olması gerektiğini dile getirdi.