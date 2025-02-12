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Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Mısır ve Ürdün liderleri, Gazze'nin yeniden inşasına Filistinliler yerinden edilmeden başlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:27
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Mısır ve Ürdün Liderlerinden Gazze İçin Ortak Mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına derhal başlanmasının önemini belirtti. Liderler, bu konudaki görüşmelerini telefonda gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ve Kral Abdullah'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, esir takasının devam etmesi ve bölgeye insani yardımın girişinin kolaylaştırılması gerektiği konularında fikir birliği içinde olduğu vurgulandı.

Filistin Halkının Hakları

Sisi ve Kral Abdullah, "Filistin halkını topraklarından çıkarmadan Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasının önemine" dikkat çekti. Ayrıca, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yakın işbirliği yapılmasının önemi üzerinde durdular.

İki lider, İsrail'in Batı Şeria'da görülen Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesi gerektiğini de ifade ederek, Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişarelerin geliştirilmesi için çözümler üzerinde duracaklarını belirtti.

Acil Arap Zirvesi Hazırlıkları

Ayrıca, 27 Şubat'ta Mısır'da gerçekleştirilecek acil Arap Zirvesi için yapılan hazırlıkların değerlendirildiği bildirildi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Sisi ve Kral Abdullah'ın Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı mutabık olduğu ve Filistin halkının meşru haklarına ulaşması için koordinasyonu sürdürme kararlılıklarına vurgu yapıldı.

Kral Abdullah, dün ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim," şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump ise, Gazze'yi devralacaklarını ve buranın kendi yetkileri altında olacağını belirtirken, Kral Abdullah Arap ülkelerinin bu süreçle ilgili görüşmeler yapacağını kaydetti.

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