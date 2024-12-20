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Sisi ve Pezeşkiyan, Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Mısır ve İran cumhurbaşkanları, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki durumu ele alarak ikili ilişkileri geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:00
Sisi ve Pezeşkiyan, Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Kahire'de bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmede Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye üzerindeki son durumu değerlendiren liderler, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için potansiyel fırsatları araştırdı. Ayrıca, bölgede istikrarı sağlama konusunda ortak çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Bölgesel barışın yeniden tesisi üzerine fikir alışverişinde bulunan Sisi ve Pezeşkiyan, Mısır'ın Gazze Şeridi’ndeki ateşkes sağlama ve insani yardım gönderme çabalarını gözden geçirdi.

Açıklamada yer alan ifadelerde, Cumhurbaşkanı Sisi, bölgesel gerilimleri azaltmanın önemini dile getirerek, Ortadoğu'daki tehlikeli çatışmaların tüm dünyada barış ve güvenlik açısından büyük yansımaları olacağını belirtti. Bu nedenle, tüm tarafların makul ve akıllı davranması gerektiğinin altını çizdi.

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