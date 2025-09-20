Sisi ve Tharman'dan Ortak Duruş: Filistinlilerin Topraklarından Sürülmesine Karşı

Abdulfettah es-Sisi ile Tharman Shanmugaratnam, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurgulayıp ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:32
Sisi ve Tharman'dan Ortak Duruş: Filistinlilerin Topraklarından Sürülmesine Karşı

Sisi ve Tharman'dan ortak mesaj: Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı

Resmi ziyaret ve ekonomik işbirliği vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam bir araya gelerek, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını yineledi. Görüşme, Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tharman'ın Mısır'a resmi temaslar için gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında gerçekleşti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği ele alındı. Tharman, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü vesilesiyle Sisi'yi Singapur'a davet etti; Sisi daveti memnuniyetle karşıladı.

Sisi, Gazze'de ateşkese varılması, insani yardımların girişinin sağlanması ve esirlerin salıverilmesi için yürütülen çalışmaları Tharman'a anlattı. İki lider görüşmede bir kez daha Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından liderler, tarım, sağlık, deniz taşımacılığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi ve hükümet personelinin eğitimi alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Sisi, düzenlediği basın toplantısında Tharman ile başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'nun içinden geçtiği kritik dönüm noktasını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca Sisi, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Mısır-Singapur İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacmini artırmada önemli adımlar atmasını umduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da özel hastanede ilaçla doğum iddialarına soruşturma
2
Duran New York'ta: 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' ve BM Reformu Çağrısı
3
AA Grafik Ekibi TEKNOFEST'te Tecrübelerini Paylaştı
4
Fransa: Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi
5
Bakan Yumaklı: Alanya-Aliefendi Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı
7
Netanyahu ABD'den Mısır'a Baskı İstedi: Sina'daki Askeri Varlık ve Gazze Sürgünü Tartışması

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü