Sisi ve Tharman'dan Ortak Duruş: Filistinlilerin Topraklarından Sürülmesine Karşı

Sisi ve Tharman'dan ortak mesaj: Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı

Resmi ziyaret ve ekonomik işbirliği vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam bir araya gelerek, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını yineledi. Görüşme, Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tharman'ın Mısır'a resmi temaslar için gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında gerçekleşti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği ele alındı. Tharman, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü vesilesiyle Sisi'yi Singapur'a davet etti; Sisi daveti memnuniyetle karşıladı.

Sisi, Gazze'de ateşkese varılması, insani yardımların girişinin sağlanması ve esirlerin salıverilmesi için yürütülen çalışmaları Tharman'a anlattı. İki lider görüşmede bir kez daha Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından liderler, tarım, sağlık, deniz taşımacılığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi ve hükümet personelinin eğitimi alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Sisi, düzenlediği basın toplantısında Tharman ile başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'nun içinden geçtiği kritik dönüm noktasını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca Sisi, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Mısır-Singapur İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacmini artırmada önemli adımlar atmasını umduğunu ifade etti.