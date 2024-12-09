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Sisle Kaplanan Kastamonu Havadan Görüntülendi

Sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi. Şehir, bir haftadır etkili olan sis nedeniyle kısmen görünmez hale geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:42
Sisle Kaplanan Kastamonu Havadan Görüntülendi

Havadan Görülen Sis Manzarası

Kastamonu, son günlerde etkili olan sisle kaplanarak adeta bir rüya manzarasına dönüştü. Dronla çekilen görüntüler, şehrin üzerini örten yoğun sisin etkisini gözler önüne serdi.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Kentte bir haftadır süregelen sis nedeniyle, görüş mesafesi ciddi oranda düşerken, sabah saatlerinde binalar kısmen sis altında kaldı. Bu doğal olay, Kastamonu'nun güzelliklerini ve mistik atmosferini pekiştiriyor.

Sisle Bütünleşen Manzara

Dronla çekilen görüntüler, sis bulutlarıyla bütünleşen muhteşem manzaraları ortaya çıkardı. Özellikle gün doğumu saatlerinde sisin etkisiyle, gökyüzü ve şehir arasında muhteşem bir manzara oluştu.

Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

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