Şişli Belediyesi'nde Sahte Görev Belgeleri Skandalı

Şişli Belediyesi'nden Açıklama

Şişli Belediyesi, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Şişli Belediyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalı" başlıklı haberler üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, belediyeye ait araca sahte belgelerle görevlendirme yapıldığına dair iddiaların araştırıldığı belirtildi.

Olayın Tespiti ve İdari Tahkikat

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan personelle ilgili olayın 29 Ağustos'ta tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Belediyemizce İş Kanunu'na göre titizlikle ve hassasiyetle yürütülen tahkikatın ardından bahse konu olayda sorumluluğu bulunan personelin iş akdi feshedilmiştir," ifadelerine yer verildi. Suç Duyurusu Yapıldı

Şişli Belediyesi, söz konusu şahıs hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu da duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede görevli iki kişi hakkında yaptığı incelemelerin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle soruşturma başlattı.