Şişli'de 17 yaşındaki sürücü 7 araca ve seyyar tezgaha çarptı

Şişli Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde 17 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, seyyar tezgah ile 7 araca çarparak hasara yol açtı; polis kayıtları inceliyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:40
Şişli'de 17 yaşındaki sürücünün aracı 7 araca ve seyyar tezgaha çarptı

Olayın gelişimi

Şişli Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce bir seyyar tezgaha çarptı. Ardından araç, park halindeki 4 ticari araca ve 3 motosiklete çarparak durdu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda ve seyyar tezgahta hasar oluştu.

Soruşturma ve inceleme

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Polis, olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor ve soruşturmayı sürdürüyor.

