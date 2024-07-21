Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:30
Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara...

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara...

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak