Şişli'de 4 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'ta çıkan yangında, en üst kattaki dairede yaşayan Şenol Gün hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:52
Meşrutiyet Mahallesi, Kodaman Sokak

Şişli'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dairede yapılan incelemede, Şenol Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

