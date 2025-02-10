Şişli'de Apart Otele Silahlı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Şişli'de Silahlı Saldırı Şoku

İstanbul'un Şişli ilçesinde fiyat rekabeti nedeniyle apart otele yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı, 9 Şubat'ta İnönü Mahallesi'nde bulunan apart otelde meydana geldi. Olay sonrası Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayın Ardından Yapılan Operasyon

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, saldırının faali olarak başka bir otelin işletmecisi olan E.Y.'yi belirledi. Saldırgan, kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırının iki ayrı otel arasındaki fiyat rekabeti yüzünden gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, bu silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın görüntüleri, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.