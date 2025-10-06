Şişli'de Avukat Serdar Öktem'e Silahlı Saldırı: Hastanede Hayatını Kaybetti, 4 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:26
Şişli'de Avukat Serdar Öktem’e Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Olayın Özeti

Şişli'de trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Seyri

Alınan bilgiye göre, Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, çevredeki ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Adli Süreç Bağlantısı

Öte yandan, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

