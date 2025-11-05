Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı

Şişli'de özel bakımevinde kalan 79 yaşındaki Aynur Karagöz’ün hesabından 4 milyon 735 bin 439 lira çekildiği; 2 valizde 80 bin dolar ve 18 bin 903 lira bulunduğu iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:41
İstanbul Şişli'de özel bir bakımevinde kalan psikotik bozukluğu bulunan Aynur Karagöz (79) ile ilgili iddialar, hem adli hem de hukuki süreci başlattı. Vasi avukat tarafından yapılan suç duyurusu ve mahkeme kararları, yaşlı kadının mal varlığı ile banka hareketlerine ilişkin şüpheleri gündeme taşıdı.

Olayın detayları

İddialara göre, bakımevi sahibi Doktor Deniz V.B. ve bazı personel, Karagöz’ün bakımevi aidatlarını karşılayamadığı gerekçesiyle, adı geçen taşınmazı ve diğer hakları kendi üzerlerine geçirmek için girişimlerde bulundu. Vasi olduğu ileri sürülen şahsın, yaşlı kadının mal varlığını devretme yönündeki talepleri mahkeme tarafından incelendi.

Mahkeme ve vasilik kararı

Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda, Karagöz’ün yakın akrabasının bulunmadığı, taşınmaz dışında başka mal varlığı olmadığı ve taşınmazın değerinin yaklaşık 4 milyon 800 bin Türk Lira olduğu kaydedildi. Mahkeme, Karagöz’ün durumunun ve gelir-gider dengesinin değerlendirilmesi sonucu, Deniz V.B.’nin vasilik görevine son verildiğini ve yerine avukat Umut Volkan Kirişçinin atandığını belirtti. Mahkeme ayrıca, doktorun talep ettiği “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” isteğini reddetti.

Banka işlemleri ve güvenlik kayıtları

Vasi avukatın sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Karagöz’e ait nakdi mevduatların neredeyse tamamının çekildiği, maaş ve kira gelirlerinin ise bir bankanın Yeşilköy şubesinde toplandığı belirtildi. Dilekçeye göre, 19 Kasım 2024 tarihinde Karagöz’ün, bakımevi personeli Fuat A. ile birlikte bankaya giderek hesabından 4 milyon 735 bin 439 lira çekildiği yer aldı. Banka güvenlik kameralarında Karagöz ile bakımevi çalışanlarının birlikte bekledikleri ve bazı evraklar imzaladığı anlar görüntülendi.

Gözaltılar ve serbest bırakılma

Yürütülen soruşturma kapsamında bakımevi sahibi Deniz V.B., bakımevi müdürü M.B. ile personeller Fuat A. ve D.A. hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler, adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Bakımevi müdürü M.B. ise emniyetten serbest bırakıldı.

Valiz incelemesi: Para ve ziynet eşyaları bulundu

Bilirkişi raporlarına göre, 26 Haziran 2025 tarihinde bakımevinde yapılan incelemede, personel Ç.A. tarafından açıldığı iddia edilen ve üzerinde Aynur Karagöz isminin yazılı olduğu belirtilen 2 valiz çıkarıldı. Valizlerden çıkanlar arasında kıyafet ve çantalar, Şişli’de bir apartmana ait tapu, kira sözleşmesi, çelik kapı anahtarları, tahmini bir adet altın bileklik, 4 adet pırlanta ve altın yüzük, küpe, bilezik, saat, 18 bin 903 lira, 80 bin dolar ve bir miktar bozuk para yer aldı. Ele geçirilen tutanakların ardından, 30 Haziran 2025 tarihinde bu tutarların Karagöz adına açılmış hesaba yatırıldığı bildirildi.

Bakım evi yetkilisinin mesajı

Dilekçede yer alan bir ekran görüntüsünde, Doktor Deniz V.B. tarafından avukat Kirişçi’ye atıldığı iddia edilen mesaj da yer aldı: "Avukat bey merhaba. Depoda Aynur Teyzeye ait 2 adet valiz var, bilginiz olsun".

Vasi avukatın açıklaması ve soruşturmanın seyri

Vasi avukat Umut Volkan Kirişçi, mahkeme sürecinde yaşlı kadının mal varlığı ile banka hareketleri arasında çelişkiler tespit ettiklerini belirtti. Kirişçi, hesap hareketleri ve güvenlik kamera kayıtları doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma halen devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın süreç ve sonuçları, yasal işlemler tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacak.

