Şişli'de Buzlu Yolda Drift Atan Sürücü Kameralara Yakaladı

Şişli'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda drift atan sürücü, cep kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:35
Şişli'de Buzlu Yolda Drift Atan Sürücü Kameralara Yakaladı

Şişli'de Buzlu Yolda Drift Atan Sürücü Kameralara Yakaladı

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde, kar yağışının ardından buzlanan yolda bir sürücünün drift yapması dikkat çekti. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Drift Yapan Sürücü Son Anda Kurtuldu

Buzlu yolda, otomobiliyle drift atan sürücü, bir süre kendi etrafında döndü. O sırada park halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulması, izleyenler tarafından adeta yürek hoplattı. Bu heyecan verici anlar, cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu tür tehlikeli davranışların yolda oluşturduğu riskler konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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