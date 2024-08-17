Şişli'de Çöp Konteynerinde Yangın: Otomobil ve İş Yerine Zarar Verdi

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Şişli'de meydana gelen yangının ardından, belirli bir süre içinde hasar gören araç ve iş yeri sahipleri büyük bir şok yaşadı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerinde alevler yükselmeye başladı.

Alevler Hızla Yayılıyor

Yangın kısa sürede büyüyerek, çevresindeki park halindeki bir araca ve yakınındaki bir iş yerine sıçradı. Olayın fark edilmesinin ardından, durum hemen yetkililere bildirildi.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, ne yazık ki otomobil ve iş yerinde önemli hasar meydana geldi.

Sonrası ve İncelemeler

Yangının nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili incelemeler sürerken, hasar gören destekçilerinin durumu hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.