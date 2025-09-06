Şişli'de D-100'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — Kaza Araç Kamerasında

Şişli'de D-100'de otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza anı başka bir aracın kamerasında

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolu üzerinde Zincirlikuyu yönünden Ankara istikametine ilerleyen bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil şerit değiştirip sapağa yönelmek istediği sırada motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı; olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ve kaza anındaki hareketlilik, bölgeden geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, çarpışma anını net şekilde yansıtıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik akışının normale döndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.