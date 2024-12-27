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Şişli'de Direğe Çarpan Araçta İki Kişi Yaralandı

Şişli'de Piyalepaşa Bulvarı'nda direğe çarpan araçta iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:52
Şişli'de Direğe Çarpan Araçta İki Kişi Yaralandı

Şişli'de Direğe Çarpan Araçta Yaralanan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şişli'de Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kaza, bölgedeki sürücüleri tedirgin etti. Okmeydanı yönüne ilerleyen Mert Şahin idaresindeki 25 FB 678 plakalı otomobil, aniden kontrolden çıkarak kaldırımdaki bir direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu bildirerek polisi, sağlık ve itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı.

Kazada yaralanan sürücü Mert Şahin ile yolcu Avşin Şahin, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızlı bir müdahale ile söndürerek, olası bir facianın önüne geçti.

Şişli'de kaldırımdaki direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Şişli'de kaldırımdaki direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

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