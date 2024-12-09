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Şişli'de Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi Gerçekleştirildi

Şişli'de polis ekipleri, eğlence mekanlarında denetim yaparak alkollü içeceklerin bandrollerini kontrol etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 02:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 02:06
Şişli'de Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi Gerçekleştirildi

Şişli'de Eğlence Mekanlarına Yönelik Denetimler

Şişli'de, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Son günlerde ülke genelinde yaşanan kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölüm vakalarının artış göstermesi nedeniyle bu denetimler önemi daha da arttı.

Denetimlerin Yapıldığı Bölgeler

Özellikle Harbiye ve İnönü mahallelerinde faaliyet gösteren birçok eğlence mekanı denetlendi. Ekipler, mekanlardaki alkollü içeceklerin bandrollerini dikkatle kontrol ederek yasal durumu gözden geçirdi.

Denetimlerin Sonuçları

Denetimler sırasında, mekanda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde; herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

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