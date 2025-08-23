Şişli'de enişte cinayeti: Şüpheli Suat S. ve babası B.S. adliyeye sevk edildi

Şişli'de eniştesini öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sevgi Ç. (35) ile eşi Ejder Ç. (34) arasında çıkan tartışmanın ardından Sevgi Ç.'nin babasının evine gittiği bildirildi. Eşini eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç., aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.

Soruşturma ve gözaltılar

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından elindeki silah ile gözaltına alınan Suat S.'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Suat S., ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polisin soruşturmasında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S. de gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri

Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ejder Ç.'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrildiğini gördüğünü, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını ve daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduğunu söyledi. Malik, yaşananlardan dolayı çevredeki kişilerin endişelendiğini belirtti.